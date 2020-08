Kanye West je bil do nedavnega uradno velik podpornik Trumpa in njegove politike, nato pa se je presenetljivo odločil za predsedniško kandidaturo. Njegova soproga Kim Kardashian je ob tej potezi ocenila, da ni čisto pri pravi in prosila medije za prizanesljivost.

Demokratski analitiki domnevajo, da je West naznanil kandidaturo, da bi razbil temnopolti blok volivcev, ki je zadnja desetletja tradicionalno na strani demokratov. S tem bi West pomagal Trumpu do nove zmage na predsedniških volitvah, ki bodo 3. novembra.

Novica o srečanju Westa in Kushnerja v Koloradu, kjer je bila tudi Trumpova hčerka Ivanka, je ta ugibanja okrepila. O srečanju je prvi poročal New York Times, West pa ga je potrdil s tvitom v torek zvečer, ko je sporočil, da so govorili o knjigi o opolnomočenju temnopoltih Američanov.