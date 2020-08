Sem zadovoljen, saj sem igralce skupaj s športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem in direktorjem Davorjem Užbincem tudi izbral. Gre za karakterne fante, ki hočejo napredovati in biti vsak dan boljši. Imeli smo dovolj časa za analizo in pogovore, da smo poiskali tiste posameznike, ki so primerni za moj sistem dela.

Nisem privrženec tega, da je v ekipi preveč Američanov. A moramo biti realni – na trgu ni veliko kakovostnih igralcev iz regije, ki so za nas finančno dosegljivi. Tiste tujce, ki smo jih pripeljali, smo dobro preverili. Hopkins je bil z nami že lani. Perry je dvakrat igral v ligi ABA za Karpoš in Mego, zato smo hitro izvedeli, za kakšno osebnost gre. Rion Brown je nastopal v Turčiji in Grčiji, kjer sva bila tudi midva s Sanijem. Informacije sva dobila tako iz slačilnice kot zunaj igrišča. Gre za igralce, ki hočejo napredovati in trdo delati. Mathinaga pa spremljam že tri sezone in sem ga želel pripeljati že v Primorsko.

Glede na selekcijo ekipe smo potrebovali izkušenega organizatorja igre, ki ima drugačne lastnosti od Perryja. Ukić je višji in bolj kot na točke gleda na to, da razigra soigralce. Roko bo prvič v situaciji, ko ne bo tisti, na katerem bo slonela igra. O tem sva se veliko pogovarjala. Pojasnil sem mu, kaj želim od njega. Med drugim tudi to, da bo pomagal in usmerjal mladega Duščaka. Z njim imam v moštvu igralca, ki je navajen zmagovati, ki je okusil najvišjo raven evropske košarke in tudi ligo NBA, ni nikoli zadovoljen in bo imel zagotovo pod nadzorom slačilnico. Je profesionalec od glave do peta, o njegovih kakovostih pa nimamo kaj razpravljati.

Nič jima ne bo podarjenega, vse si bosta morala izboriti sama. Imata kakovost in potencial. Zato smo se odločili, da bosta med dvanajsterico članske ekipe. Verjamemo vanju. A da bi zdaj obljubljal, da bosta igrala pet, sedem, deset, petnajst minut, je neumnost. Tega se ne grem. Na treningu sta pridna in delavna, s takim pristopom pa si bosta gotovo izborila priložnost. Sezona je dolga, v njunih glavah pa mora biti le misel, da iz treninga v trening napredujeta.

Na štirici lahko poleg Hopkinsa igra Murić, ki v reprezentanci večino časa preživi na tem položaju. Pomagal pa bo tudi Marinković. To nam bo omogočilo, da lahko igramo z dvema visokima igralcema, kar je zelo neugodno. Na položaju krilnega centra je najpomembnejše, če lahko krije nasprotni krilni center. V napadu pa nas bo težko ustaviti, če bosta recimo skupaj igrala Marinković in Mathiang. Imamo rešitve, na splošno pa je klasičnih štiric na tem prostoru izredno malo.

Trend v evropski košarki je, da je igra hitra in da temelji na atletskih ter fizičnih sposobnostih igralcev. Za to si bomo prizadevali tudi mi, a seveda ne bomo pozabili na taktiko. Tako smo tudi kadrovali, da imamo izkušnje in fizično močne igralce, saj brez tega ne gre. Če ne moreš v kontakt, potem ne moreš tekmovati. Imamo različne igralce na vseh položajih.

S tem imamo težave, a smo v pogovorih in dogovorih. Ne moremo ničesar potrditi, saj ni še nič uradnega. A kot kaže, bomo imeli dobre in močne nasprotnike. Rad bi, da igramo čim več tekem s čim močnejšimi ekipami. Ne zanimajo me zmage, saj pripravljalne tekme niso namenjene temu.

Moja oseba cilja sta dva – da je naslednji trening boljši od tistega pred njim in da na vsaki tekmi zmagamo. A kdo ve, kakšna sezona nas čaka in kako se bo razvijala situacija glede koronavirusa, kako bo s poškodbami, srečo… Veliko stvari vpliva na uspešnost sezone. Prepričan sem, da smo sestavili ekipo, ki lahko tekmuje in premaga vse nasprotnike na tekmovanjih, na katerih nastopamo.