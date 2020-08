Nadaljevanje tega prekinjenega dvoboja, Slovenka in Čehinja sta za prva niza porabili uro in 20 minut, bo v sredo dopoldne.

Že popoldne pa je morala premoč eni najboljših igralk na svetu priznati Hercogova, ki pa se je dobro borila. Hercogova, 46. igralka lestvice WTA, je proti prvi nosilki in nekdanji številki ena svetovnega tenisa Halepovi po izenačenih prvih dveh nizih (vsaka je dobila enega prepričljivo s 6:1) po drami v zadnjem v podaljšani igri po dveh urah in pol nazadnje vendarle klonila in ostala brez drugega kroga.

Za Hercogovo je bil to v tretjem medsebojnem obračunu tretji poraz proti Romunki, ki je dobila tudi lanska dvoboja v Eastbournu in Miamiju.