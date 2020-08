Sindikat odklonskih entitet že v tretje pod oder vabi vse, ki ne odvračajo pogleda od zabavnih provokacij in drugih grenko-sladkih gledaliških radosti. Na tej »platformi robnih urbanih žanrov« ne manjka predstav s prvinami nove burleske in kabareta, ironije in kvira. »Zaradi težavnih koronarazmer smo program vsebinsko oklestili in terminsko nekajkrat prestavili,« pojasnjuje programska koordinatorica Sabina Potočki iz zavoda Emanat. Letošnji festival bo tako Ljubljano sprevračal v dveh delih – med 14. in 18. avgustom v prostorih Stare mestne elektrarne, med 15. in 19. septembrom pa v klubu Gromka na Metelkovi.

Prvi del bo s performansom Projekt Šopirjenje v petek zagnala Sophia Rodriguez, ki raziskuje pomene, ki jih ženska telesa vzbujajo v kapitalistični družbi. Nedeljska monodrama Za narodovo zdravje v izvedbi improvizatorja Petra Frankla (režija Brina Klampfer) nagovarja tiste, ki si že več mesecev pridno umivajo roke, kolesarijo, delajo in so po priporočilih vlade vsak dan bolj pridni.

Ponedeljkova vesoljska predstava TRI psice, DVA planeta, ENA raketa, ki jo je Urška Vohar zasnovala s pomočjo Simone Semenič, predstavlja tri zemljanke, ki bi rade na Marsu oblikovale novo, boljšo družbo. Zaključni torek pa prinaša kabaret Cirkus na mesecBranka Potočana in dokumentarni performans Bolj čudno od rajaMarka Požlepa, hibrid med koncertom, potopisom in pa druženjem s pomočjo jugo šlagerjev. šum