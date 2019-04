Od 13. do 18. aprila bo nočne odre Stare mestne elektrarne, AKC Metelkova mesto ter še nekaterih prizorišč z različnimi odrskimi prestopki in pregrehami ponovno naselil Sindikat odklonskih entitet. Na festivalu, namenjenem pripadnikom in simpatizerjem robnih urbanih odrskih žanrov, kot so nova burleska, kabaret, standup ali angažirani performans, se bo v šestih dneh zvrstilo devet predstav, ki so po vsebinah in estetikah primerne zgolj za odraslo občinstvo – a še to verjetno ne prav vse, temveč predvsem tisto, ki je naklonjeno provokacijam, politični nekorektnosti in seksualnim tematikam vseh vrst.

V središču dogajanja bodo tokrat tri tuje gostje. Najbolj znana med njimi je vsaj pri nas belgijska dramatičarka in performerka Marijs Boulogne, ki se bo predstavila s prostorsko instalacijo Swelf, ogromno pleteno strukturo v obliki ženskih spolnih organov, razstavo kvačkanih in pletenih del Swelves (v sodelovanju z Lizo Blauv Verlooy), izvedla pa bo tudi delavnico, na kateri se bo kvačkalo in pletlo spolne organe po lastni izbiri. Na njeno delo se bosta navezovala še dva dogodka: venezuelska performerka Sophia Rodriguez bo na skulpturi Swelf izvedla improvizirani performans Moja narava, po šestih letih premora pa bodo za festival obnovili tudi predstavo Večna medikacija; svoj groteskno razposajeni variete je Marijs Boulogne predstavila leta 2005 na Mestu žensk, kmalu zatem pa je v sodelovanju s Simono Semenič nastala tudi slovenska različica, v kateri nastopata Barbara Krajnc in Jelena Rusjan.

Še tretje zanimivo ime iz tujine bo britanska komičarka pakistanskega rodu Shazia Mirza, ki na nastopih med drugim obdeluje brexit, burke, analne čepe ter druga pomembna življenjska vprašanja; v Ljubljani bo izvedla standup predstavo Delo v nastajanju. Domači odkloni, ki bodo zaokrožili program, so med drugim tehnoburleska Tatovi podob, Živela vulva! v režiji Primoža Ekarta in performans *arija *omagaj Roka Kravanje. Podroben spored je na spletni strani sindikat.emanat.si. gb