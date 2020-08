Država ima v evidencah kmetijskih zemljišč velik nered

Računsko sodišče je ugotovilo, da državni sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v revidiranem obdobju ni imel verodostojnih podatkov o površinah parcel, ki jih upravlja, in da je bil njegov informacijski sistem neučinkovit. Naložilo mu je pripravo odzivnega poročila in popravljalne ukrepe, ki pa revizorjev niso zadovoljili.