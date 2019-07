Maruša Mišmaš, atletinja: Po poškodbi sem zrelejša in pogumnejša

Maruša Mišmaš je pred štirimi leti veljala za cvet slovenske atletike. Postavljala je državne rekorde v teku na 3000 metrov z ovirami. Navduševala je z brezhibno tehniko teka in borbenostjo. Leta 2015 je dobila prvo povabilo za nastop v diamantni ligi, ki ga je morala zaradi poškodbe gležnja tik pred odhodom v Doho odpovedati. Sledile so težke sezone rehabilitacije, zaradi katerih je izpustila nekaj največjih tekmovanj, tudi olimpijske igre v Riu de Janeiru. Letos je 24-letna atletinja pod vodstvom Tevža Korenta spet pokazala svoj talent. Grosupeljčanka, ki živi v Kamniku, izboljšuje osebne rekorde in nastopa na največjih mitingih. Izjemen rekord na 3000 metrov z ovirami je s časom 9:20,97 postavila sredi prejšnjega meseca na mitingu diamantne lige v Oslu. Maruša Mišmaš je tudi vselej dokazovala, da je mogoče združiti vrhunski šport in študij. Potem ko je diplomirala iz laboratorijske medicine na fakulteti za farmacijo, je vpisala magisterij iz biokemije na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.