Na Kitajskem rojeni Jimmy Lai, ki se je kot dvanajstletni deček brez prebite pare v žepu pretihotapil v Hongkong na ribiški ladji, je za zdaj najvidnejša tamkajšnja osebnost, aretirana po črki nedavno iz Pekinga dirigirane nacionalnovarnostne zakonodaje. Enainsedemdesetletnega medijskega mogotca, med drugim lastnika prodemokratičnega tabloida Apple Daily in glasnega kritika kitajskih oblasti, so priprli pod obtožbo zarotništva s tujimi silami, kar 200 policistov pa je premetalo prostore omenjenega časnika. Lai je bil pogost gost pri vladnih možeh v Washingtonu, kjer je lobiral za podporo hongkonškim protestnikom tudi pri državnem sekretarju Miku Pompeu, zaradi česar so ga kitajski mediji razglašali za izdajalca. Policija je danes priprla še deset ljudi, katerih imen niso objavili, neuradno pa je med njimi tudi znana demokratična aktivistka Agnes Chow. Laia je policija danes zjutraj aretirala na njegovem domu, Apple Daily pa je kasneje v živo prek facebooka spremljal vse dogajanje, vključno s policijskim brskanjem po predalih in omarah uredništva. Preiskavo je policija končala sredi popoldneva, iz uredništva pa so odpeljali 25 zabojev domnevnega dokaznega gradiva.

Nova zakonodaja preiskovalcem v tako imenovanih izjemnih okoliščinah dovoljuje izvedbo preiskave brez čakanja na sodni nalog, a tokrat ga je policija imela. Vklenjeni Lai je, preden so ga odpeljali, navzočim navrgel: »Ne skrbite preveč, lahko gremo samo s tokom.« Ryan Law, glavni urednik tabloida, pa je kasneje za Reuters dejal, da se ne pustijo zastraševati in da nadaljujejo kot običajno. Na svoji spletni strani je medtem časnik že poročal o aretaciji Laijevega sina Iana na njegovem domu, racijo pa so opravili tudi v njegovi restavraciji Cafe Seasons v središču Hongkonga.

Vedel, kaj ga čaka Jimmy Lai se je že ob uveljavitvi hongkonškega zakona o nacionalni varnosti, ki kriminalizira izdajstvo, odcepitev, upor, prevrat, terorizem ter sodelovanje s tujimi silami, vedel, da bo ena njegovih tarč, a je v majskem intervjuju za Reuters zatrdil, da ostaja v mestu in nadaljuje boj za demokracijo. Pred danađnjimi aretacijami so oblasti na podlagi novega zakona priprle 15 ljudi, med njimi tudi najstnika, nekateri aktivisti gibanj za demokracijo in samostojnost pa so Hongkong zapustili. Združene države so prejšnji teden zaradi tega uvedle sankcije proti nekaterim Kitajski naklonjenim voditeljem Hongkonga, med drugim proti predsednici tamkajšnje vlade Carrie Lam, Peking pa je danes sprejel protiukrepe proti enajstim ameriškim politikom in nevladnikom. Med njimi sta senatorja Marco Rubio in Ted Cruz, ki sta bila zaradi podpore hongkonškemu gibanju za več demokracije že deležna kritik Pekinga, pa tudi prvi mož organizacije Human Rights Watch Kenneth Roth in predsednik skupine Freedom House Michael Abramowitz. de