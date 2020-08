Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta za kočevsko obvoznico, ki bo mesto pomembno razbremenila tako tranzitnega kot lokalnega prometa. Glavna cesta, ki poteka od Ljubljane preko Škofljice, Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja proti mejnemu prehodu Petrina, predstavlja glavno prometno povezavo med osrednjeslovensko regijo ter kočevsko-ribniškim območjem, zgrajena pa je bila v 60. letih. »Z izvedbo obvoznice bo zagotovljena zmogljiva in varna prometnica ter zmanjšani vplivi na bivalno okolje, ki so danes prisotni na območju Kočevja,« so zapisali na spletnih straneh občine.

V igri so štiri različice trase kočevske obvoznice. Kot nam je pojasnil župan Vladimir Prebilič, se občina zavzema za različico, ki pri Ložinah zavije levo, se umakne vsem naseljem in se pri Livoldu priključi na obstoječo cesto proti mejnemu prehodu. Ta varianta je sicer najdaljša, toda v njej vidijo Kočevci tri pomembne prednosti. Prva je, da ne posega v urbane dele mesta. Ena od različic denimo pelje tik ob jezeru in mesto preseka na pol, kar je po Prebiličevih besedah nesprejemljivo.

Druga prednost je, da pri tej različici ne bi bilo težav z odkupi zemljišč, saj celotna trasa poteka po zemljiščih, ki so že v lasti Republike Slovenije, pojasnjuje Prebilič. Ves tovorni promet se umakne iz mesta, hkrati pa z njo dobijo vpadnico v industrijsko cono, ki jo nameravajo širiti.