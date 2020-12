Severno obvoznico bi spremenili v park

Drzna ideja društva ZaMestoPoDveh predvideva pokritje severne obvoznice med nadvozoma Slovenčeve ulice in Vojkove ceste. Pridobljeni prostor bi ozelenili, uredili športna in druga igrišča. Ideja je tehnično izvedljiva, vprašanje pa je, ali za to obstaja politična volja.