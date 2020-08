Safet Hadžić, nekdanji trener nogometašev Olimpije: Pričakujem, da se mi klub javno opraviči

Ko sta se predsednik Nogometnega kluba Olimpija Milan Mandarić in športni direktor Mladen Rudonja odločila, da po porazu v 27. krogu proti Celju zamenjata trenerja Safeta Hadžiča, je bila ekipa na prvem mestu z dvema točkama prednosti, prvenstvo pa je končala šele na tretjem za Celjem in Mariborom. Priljubljeni 51-letni Ljubljančan je po skoraj dveh mesecih prekinil medijski molk in spregovoril za Dnevnik.