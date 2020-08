V NK Olimpija se soočajo z okužbami s koronavirusom. Ker so bili pred predvidenim začetkom nove sezone v prvi nogometni ligi na testu pozitivni trije njihovi nogometaši, je celotna članska ekipa v 14-dnevni samoizolaciji.

Že takoj po tem, ko je morala v samoizolacijo celotna ekipa, se je Olimpija skupaj z Mariborom v prvem pismu za javnost odzvala, da je tovrsten ukrep nespameten in lahko poguben za celotni slovenski nogomet. Čeprav je začetek sezone v prvi ligi prestavljen, največjo težavo povzroča izolacija celotne ekipe, ki tako ne more skupaj trenirati in se uspešno pripravljati na novo sezono.

Ob tem jih še čaka kvalifikacijska tekma v evropskem tekmovanju, kjer Olimpija pričakuje uspeh in od tega tudi zajeten kup denarja, ki je pomemben za obstoj kluba. Ker pa se na dvoboj ne bojo mogli optimalno pripraviti, se bojijo neuspeha in so se takoj zavzeli za pravila, ki so v veljavi pri evropske nogometni zvezi (Uefa), kjer mora v samoizolacijo le okužen nogometaš, ostali pa lahko nadaljujejo s svojim delom.

»Sprejet je bil ukrep, ki predstavlja klasično birokratsko odločitev. Gre za neživljenjski in neuravnotežen sklep, sprejet brez občutka za resničnost in interese športa. Vse sosednje države imajo protokol, ki velja tudi za večino ostalih evropskih držav: Pozitivni gredo v karanteno, ostali normalno trenirajo in igrajo tekmo v skladu s protokolom,« so tokrat zapisali v klubu.