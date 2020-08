Ana Svetel, nominiranka za nagrado novo mesto: Nič ni preveč mimobežno, da ne bi bilo vredno pogleda

Čeprav smo Ano Svetel doslej poznali kot pesnico, je žirijo nagrade novo mesto za najboljšo zbirko kratkih zgodb, ki jo je uvrstila med nominirance, prepričala s svojim kratkoproznim prvencem Dobra družba. V nasprotju z mnogimi pisci je do literarnih nagrad nekoliko zadržana. Pri tem navaja madžarskega skladatelja Béla Bartóka, da so tekmovanja za konje, ne za umetnike, in da je torej koncept tekmovanj in določanja najboljšega v umetnosti lahko tudi problematičen. »Razumem, da je treba neka dela izpostaviti, da lažje zasijejo, a literarne nagrade zmeraj jemljem malce z rezervo. Seveda pa sem nominacije izredno vesela, zaradi kakovostne žirije in seveda dobre družbe sonominirancev,« se nasmehne.