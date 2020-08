Zdi se, da vsakič, ko hoče Luka Dončić nekaj dokazati, to stori odločno. Kar vprašajte Phoenix in Sacramento, ki sta 21-letnega Ljubljančana na naboru »spregledala« in se raje odločila za Deandreja Aytona in Marvina Bagleyja. Ne le da sta s tem hudo brcnila v temo, ob vsakem medsebojnem obračunu z Dallasom morata trpeti Dončićevo izživljanje, saj jima želi slovenski reprezentant vsakič znova dokazati, kako veliko napako sta storila, ko se nista odločila zanj. Dončić se je z omenjenima moštvoma nazadnje pomeril v mehurčku v Orlandu. Ob porazu proti Phoenixu je blestel s 40 točkami, 11 asistencami in osmimi skoki, pri zmagi proti Sacramentu pa s 34 točkami, 20 skoki in 12 asistencami. Ko je pred tekmo z Milwaukeejem postalo jasno, da Dončića ni med tremi kandidati za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) sezone – to so LeBron James, Giannis Antetokounmpo in James Harden –, je imela Dallasova številka 77 znova razlog za dokazovanje. K zmagi proti najboljši ekipi vzhoda po podaljšku s 136:132 je prispeval 36 točk, 19 asistenc (rekord kariere) in 14 skokov. »Kaj pravim na to, da sem kandidat za igralca, ki je najbolj napredoval? Črtajte moje ime in dodajte raje Devonteja Grahama. Ne zaslužim si, da sem na tem seznamu,« je s kančkom sarkazma povedal po tekmi.

Luka Dončić je v letošnji s koronavirusom prizadeti sezoni zbral že 17 trojnih dvojčkov, največ med vsemi igralci. Pridružil se je Oscarju Robertsonu in Russllu Westbrooku kot edinima do zdaj, ki sta v eni sezoni dosegla 12 ali več trojnih dvojčkov s 30 ali več doseženimi točkami. In je najmlajši posameznik v zgodovini lige, ki je na vrhu v omenjeni statistični kategoriji. »Luka je neverjeten igralec, ki napreduje iz dneva v dan, iz ure v uro. Ne le kot igralec, temveč tudi kot vodja. Manj se obremenjuje tudi s sodniki. Pove jim tisto, kar je treba, in gre naprej,« je Dončića, ki na petih tekmah v mehurčku v Orlandu povprečno na tekmo dosega po 33,4 točke, 11,6 skoka in 11,6 asistence, pohvalil trener Dallasa Rick Carlisle.

Drugi Slovenec v Orlandu Goran Dragić, Vlatko Čančar zaradi poškodbe stopala za Denver ne igra, je po zvinu gležnja ob koncu tekme z Bostonom izpustil že drugo tekmo. Miami je obe izgubil, najprej proti Milwaukeeju in nato še proti Phoenixu.