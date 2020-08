Roglič je znova pokazal, da je odlično pripravljen po opravljenih višinskih pripravah in je v velikem slogu dobil tridnevno dirko, ki je štela za eno izmed glavnih priprav na letošnji Tour de France.

Na dirki smo bili priča tudi medsebojnemu dvoboju trenutno dveh najmočnejših ekip v karavani Jumbo-Visme (član je tudi Roglič) in Ineosa, ki bo na Touru vse upe polagala v Kolumbijca Egana Bernala.

Omenjena kolesarja sta tudi na današnji etapi pokazala svojo moč in se v zaključku dirke, na težkem vzponu, pomerila za zmago. V zadnjem kilometru pa je bil občutno močnejši naš kolesar, ki je prvi prišel na vrh Grand Colombierja. Roglič je tako slavil še drugo etapno zmago, ko je bil najboljši že včeraj.

Jumbo-Visma močnejša od Ineosa

Čeprav smo bili zadnja leta priča, da je imela bogata ekipa Ineos vedno dirke pod svojim nadzorom, pa jim ta trenutek nizozemska ekipa morda prevzema primat. Nizozemci so bili tudi danes ekipno veliko močnejši, saj je Bernal ostal brez pomočnikov že sredi zadnjega skoraj 20-kilometrov dolgega klanca, naš kolesar pa je imel ob sebi še tri kolesarje svoje ekipe in je tako privarčeval veliko moči, ki jih je nato lahko izkoristil ob zaključku etape. Kolumbijec je sicer poskušal z napadom dober kilometer pred ciljem, a je Roglič njegov napad brez težav obranil in se odpeljal do končne zmage.

Na tretjem mestu je današnjo etapo zaključil še en Kolumbijec Nairo Quintana, ki je za Rogličem zaostal šest sekund, za Bernalom pa dve. Enak vrstni red je bil tudi na koncu v skupnem seštevku dirke.