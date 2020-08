Četrta generacija toyote yarisa bo kmalu zapeljala tudi na slovenske ceste, pri Toyoti pa za svoj najpomembnejši model na evropskih tleh pravijo, da so z njim želeli kupcem ponuditi avtomobil, ki zadosti zahtevam življenja v urbanih središčih in hkrati vozniku ponuja užitek med vožnjo na odprtih cestah in avtocestah. To naj bi zagotovila nova platforma GA-B, kar pri novem yarisu nemudoma pade v oči, pa je seveda njegova precej bolj atraktivna, agresivna in izstopajoča zunanja podoba.

3,940 m

je dolžinska mera nove generacije yarisa, s čimer je od predhodnika zdaj celo za pol centimetra krajši. A obenem so mu medosno razdaljo podaljšali za 5 centimetrov, s čimer ima več prostora v potniški kabini, prtljažnik pa je zadržal enako prostornino – 286 litrov.

3

različice pogona so na voljo pri novem yarisu. Litrski trivaljni turbobencinski motor premore 53 kilovatov (72 konjev) moči, 1,5-litrski 92 kilovatov (125 konjev), hibridna različica, ki jo sestavljata 1,5-litrski bencinski motor in elektromotor pa ima sistemsko moč 85 kilovatov (116 konjev).

Ob prehodu na novo generacijo smo ponovno dobro premislili, katere so glavne lastnosti, ki jih moramo pri novem kompaktnem avtomobilu čim bolj poudariti. Osnova so nizka poraba, varnost, prostornost, uporabnost in sposobnost zagotoviti užitek med vožnjo vsakemu posamezniku posebej. In z novim yarisom ponujamo prav to.

Jasunori Suezava, glavni razvojnik

3,7 l

bencina na 100 kilometrov naj bi porabil yaris z novim hibridnim pogonom, izpusti ogljikovega dioksida pa znašajo samo 85 g/km. Oba podatka sta izmerjena po metodi WLTP.

12.000 €

bo osnovna cena nove toyote yarisa z litrskim bencinskim motorjem, 14.300 evrov z 1,5-litrskim in 17.300 evrov s hibridnim pogonom, ki bo oktobra pri nas tudi prvi naprodaj.

Matjaž Terzič