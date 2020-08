50-letni Furgal je leta 2018 na nezadovoljstvo političnih centrov v Moskvi v Habarovsku zmagal na volitvah proti kandidatu Kremlja iz Putinove stranke Enotna Rusija.

Furgalu, ki je od 10. julija v preiskovalnem zaporu v Moskvi, očitajo, da je naročil več umorov podjetnikov. Putin ga je nato odstavil, na njegov položaj pa imenoval Mihaila Degtjareva, ki prihaja iz iste liberalno demokratske stranke kot Furgal. Prebivalci Habarovska mu očitajo pomanjkanje izkušenj, pa tudi, da ni povezan z regijo.

Demonstracije so se začele zaradi nepričakovane aretacije priljubljenega Furgala, od takrat pa so dobile širši značaj in so uperjene tudi proti Kremlju. Protestniki zahtevajo, da nekdanjega guvernerja izpustijo iz zapora ali pa mu sodijo v Habarovsku. Ogorčeni so tudi zaradi ignoriranja njihovih stališč.

Mestne oblasti so danes poročale o 2800 protestnikih, priče pa o več deset tisoč. Organizatorji trdijo, da jih je okoli 50.000.