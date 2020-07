Na skrajnem ruskem vzhodu, v polmilijonskem mestu Habarovsk, so se danes deseti dan nadaljevali množični ulični protesti v podporo aretiranemu guvernerju regije Sergeju Furgalu. Na protestih vsak dan sodeluje več deset tisoč udeležencev. Furgala so aretirali pripadniki tajne službe FSB in ga prepeljali v Moskvo z obtožbo, da je pred petnajstimi leti, preden je začel svojo politično kariero, iz koristoljubja naročil umor vsaj dveh poslovnežev. Velika večina prebivalcev regije Habarovsk, ki ima 1,3 milijona prebivalcev in površino za 40 Slovenij, pa je prepričanih, da gre za politično motivirano obtožbo. Furgal je namreč postal guverner leta 2018, ko je na volitvah premagal kandidata Putinove stranke Enotna Rusija, s čimer so prebivalci ruskega vzhoda pokazali svoj odpor do predsednika Vladimirja Putina.

Zahvala protestnikov policiji »Ukradli so nam guvernerja,« je za BBC dejal eden od protestnikov. »Običajno, ko hoče Kremelj odstraniti kakega guvernerja, trdi, da je ta ukradel denar ali kaj podobnega. A pri njem niso mogli najti ničesar. Policija trdi, da ima trdne dokaze, vendar ni prišla na dan z njimi.« Kako je torej mogoče, da so ga prijeli šele po petnajstih letih? Vsekakor so v Kremlju presenečeni, da je aretacija 50-letnega Furgala sprožila tako množične demonstracije. Ruski javnosti jih prikrivajo, tako da glavni ruski mediji o njih ne poročajo. Kremelj je v neprijetni situaciji tudi zato, ker proteste podpirajo v Vladivostoku in drugih mestih ruskega Daljnega vzhoda. V dvanajstmilijonski Moskvi je proti Putinu običajno protestiralo nekaj tisoč ljudi, v Harabovsku pa se jih je po ocenah lokalnih medijev v soboto zbralo od 35.000 do 50.000. Lokalna policija protestov, čeprav zanje zaradi koronavirusa ni bilo izdano dovoljenje, ni preprečila, zaradi česar so ji protestniki, ki gredo vsak večer na ulice, vzklikali: »Hvala, policija!« Vse takšne proteste brez dovoljenja v Moskvi oblasti namreč takoj onemogočijo in nasilno razženejo.