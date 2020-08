Padec je Groenewegen povzročil zaradi spreminjanja smeri v zaključku izjemno hitrega sprinta. Jakobsen (Deceuninck-Quick-step) se je zapletel z ogrado in grdo treščil v funkcionarja dirke ter v ciljni steber. Pri tem je 23-letni Nizozemec utrpel hude poškodbe obraza in lobanje, v petek pa so ga zdravniki v bolnišnici v Katovicah prebudili iz umetne kome.

Po neljubih dogodkih se je včeraj odzvalo moštvo Jumbo-Visme, za katero sicer dirka tudi slovenski as Primož Roglič. "Odločili smo se, da Dylan Groenewegen ne bo nastopal na dirkah, dokler ne bo končan disciplinski postopek Ucija," so zapisali v izjavi za javnost po pogovoru s sprinterskim zvezdnikom.

Zapisali so, da je bilo dejanje njihovega kolesarja nedopustno in da je bil zasluženo diskvalificiran z dirke. V težkih časih pa bodo 27-letniku in njegovi družini nudili vso potrebno podporo.

Jakobsenu pa so še enkrat zaželeli čimprejšnje okrevanje po padcu, ki je zasenčil dogajanje v prvi etapi dirke po Poljski.

Na njej nastopa tudi slovenski sprinter Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki v skupnem seštevku zaseda četrto mesto. Danes bo na sporedu predzadnja, četrta etapa.