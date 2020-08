Obračun med Torontom in Columbusom je tako edini, ki bo trajal pet tekem. Za to so poskrbeli javorovi listi, ki pa so v domači dvorani, ki gosti moštva vzhodne konference, štiri minute pred koncem tekme po zadetkih Cama Atkinsona, Cladislava Gavirkova in Boona Jennerja zaostajali z 0:3. Potem je sledil veliki preobrat.

Za znižanje na 2:3 sta v 57. minuti poskrbela William Nylander in John Tavares. Vsega 23 sekund pred iztekom rednega dela pa je izenačil Zach Hyman. Odločitev v podaljšku je nato padla v 14. minuti, ko je z natančnim strelom Elvisa Merzlinkisa v vratih modrih jopičev ugnal Auston Matthews. Peta tekma bo na sporedu v noči iz nedelje na ponedeljek.

Presenetljiv izpad Edmontona in Pittsburgha Na ostalih tekmah je že prišlo do končnih odločitev. Presenetljivo je izpadlo moštvo Edmonton Oilers, ki v domači dvorani, ki gosti boje v zahodni konferenci, ni uspelo streti najslabše postavljenega moštva Chicago Blackhawks. Ti so v zmagah slavili s 3:1, odločilni zadetek na četrti tekmi za zmago s 3:2 pa je sredi zadnje tretjine dosegel Dominik Kubalik. Edmontonu na štirih tekmah ni pomagalo niti devet točk Connorja McDavida. Podobno presenečenje so na vzhodu uprizorili Montreal Canadiens. Ti so kot 12. nosilci prav tako s 3:1 izločili petopostavljeno moštvo konference. Z 2:0 so na četrti tekmi ugnali Pittsburgh Penguins, zadetka pa sta v samem zaključku tekme dosegla Artturi Lehkonen v 56. in Shea Webber v zadnji minuti rednega dela. Na zahodu so napredovali še Vancouver Canucks, potem ko so s 3:1 v zmagah izločili Minnesota Wild. Ti so vodili pred zadnjo tretjino, potem pa je za izenačenje na 4:4 zadel Bo Horvat. Podaljšek je nato trajal vsega 11 sekund. Uspešen je bil Christopher Tanev.