Stanovalci sosednjih starejših stolpnic so parkirišče na Trgu komandanta Staneta doslej nemoteno in brezplačno uporabljali. A njihovi sosedje iz bloka Trg komandanta Staneta 8–15 so zdaj postavili parkirne zapornice in parkirnino nameravajo zaračunavati, ker pravijo, da je ta parcela izključno njihova lastnina.