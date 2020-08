Glede na to, da se je gorenjsko članstvo uredništva najbolj brane rubrike slovenskih časopisov že v četrtek odpravilo na pot in da so včeraj sporočili, da ne (z)morejo več pojesti niti ene sardele, kaj šele popiti še enega desetkunskega piva, smo sklenili, da vam malo pomagamo. Prvič: očitno, dragi bralci, niste razumeli namiga ob koncu včerajšnjega n.n.-a (dolga, lepa in poceni uvala…). Preberite še enkrat. Drugič: upamo, da vam bo v pomoč priloženi zemljevid. In tretjič: o tem lokalu poroča Glas Istre.

Če vam ob vsej tej pomoči še vedno ni jasno, kje so najnižje cene na Jadranu, potem si, žal, piva za deset kun niti ne zaslužite.