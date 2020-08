Najnižje cene na Jadranu, 3.

Potem ko smo v petkovi in sobotni številki Dnevnika objavili sicer prikrite podatke o tem, kje na hrvaški obali lahko dobite veliko pivo za 10 kun (1,3 evra), se je izkazalo, da imajo naši bralci izjemen nos. Namreč, čez vikend so nas številni dragi naročniki, zlasti tisti z gorenjskega konca, zasuli z elektronskimi sporočili in priloženimi fotografijami s kraja samega, s čimer so dokazali, da je bilo naše pisanje (kot vedno) točno. Skratka, z njihovih poslanih računov se vidi, da se to pivo dobi izključno na lokaciji »Algida Ljetni kiosk, Duga Uvala, Krnica«, cene pa so, kot vidite s fotografije, res takšne, o kakršnih lahko v Sloveniji, v Ljubljani pa še posebej, samo sanjamo.