Z dolgimi in širokimi zavoji ter višinsko razliko, ki od najnižjega do najvišjega predela znaša skoraj 74 metrov, bi se steza v Brnu težko bolj razlikovala od tiste v Jerezu. Tudi zato bi že lahko dobili prve odgovore, kdo od motociklistov utegne ogroziti primat Marca Marqueza. Španec je v letošnji sezoni še vedno brez osvojene točke, potem ko se je hudo ponesrečil na uvodni dirki. Tako bo ostalo še nekaj časa, saj bo manjkal tudi na Češkem. Zaradi nepazljivega odpiranjem okna je namreč obnovil poškodbo in je moral v ponedeljek še na drugo operacijo nadlahtnice.

Odsotnost svetovnega prvaka je najbolje izkoristil Fabio Quartararo in se dvakrat povzpel na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. A Francoz je uspeha dosegel na stezi, ki je pisana na kožo njegovi yamahi. »Res je, steza v Jerezu nam je bolj ustrezala. Ta v Brnu ima veliko ravnin, vzponov pa tudi zavojev, kjer je naš motocikel zelo dober. Morda pogrešam le nekaj več moči, vendar vsega ne moreš imeti,« pravi Fabio Quartararo . V seštevku svetovnega prvenstva vodilni 21-letnik zato bržkone ne bo glavni kandidat za zmago, temveč bi ta vloga lahko pripadla starejšemu in izkušenejšemu Mavericku Vinalesu, odpisati pa ne gre niti Andree Doviziosa .

V prednosti Honda in Ducati?

Zaradi strmih vzponov bodo sicer v prednosti moštva, ki so razvila najmočnejše agregate, kar v prednost postavlja prav Ducati pa tudi Hondo. Japonci so v zadnjem desetletju v Brnu dosegli sedem zmag, tokrat pa bodo ob odsotnosti Marqueza svoje upe polagali v Cala Crutchlowa. Britanec je pred sezono moral na operacijo zapestja, posledično pa izpustil prvo dirko. Zdaj trdi, da je poškodba že pozabljena. »Po razočaranju v Jerezu sem izredno motiviran in si obetam dober dosežek. Moje zapestje je pozdravljeno, zato upam, da mi ne bo povzročalo težav. Z moštvom in Hondo smo trdo garali in vedeli bomo, ali nam bo uspel dober izid,« je optimističen Cal Crutchlow.

Tretje mesto pred štirinajstimi dnevi nekaj več optimizma vliva navijačem sedemkratnega svetovnega prvaka Valentina Rossija. Za 41-letnika so bile to sploh prve stopničke po lanskem aprilu in zdi se, da se je končno spoprijateljil s svojo yamaho M1. A ni malo takih, ki poudarjajo, da je šlo najverjetneje le za preblisk. »Nazadnje smo na motociklu napravili nekaj sprememb, posledično pa sem dobil boljše občutke. Zelo lepo, je, da sem se po dolgem času in težavah vrnil na oder,« pravi Valentino Rossi in dodaja, da mu je bilo Brno od nekdaj ljubo prizorišče. Kako tudi ne, saj je tu leta 1996 dosegel svojo prvo zmago v svetovnem prvenstvu, in sicer v razredu do 125 ccm.