Seviqc Brežice je festival, ki skrbi za staro glasbo, revitalizacijo kulturne dediščine, pri tem pa vpleta tudi kulturni turizem. Letos bo pet koncertov, nocojšnjega otvoritvenega bo izvedel italijanski godalni trio Guerra Amorosa. Program so zgradili na Haydnovih triih in divertimentu. Na istem prizorišču bo v četrtek še koncert avstrijske zasedbe Ensemble rosarum flores, ki je specializirana za zgodnjo glasbo na Tirolskem, programe pa pripravljajo v kombinaciji z vizualno umetnostjo.

Beethovnovi trii

17. avgusta se bo dogajanje preselilo v Slovensko Bistrico na tamkajšnji grad, ko bo nastopil Beethoboen Trio iz Benetk. Igrajo na kopije inštrumentov iz konca 18. in začetka 19. stoletja, programe sestavljajo iz del uveljavljenih skladateljev in tudi novoodkritih partitur, ki jih izbrskajo v evropskih arhivih. Zanima jih vse, kar je v originalnih partiturah za dve oboi in angleški rog. Tokrat bo mogoče slišati dva Beethovnova tria za njihovo zasedbo.

19. avgusta se bo dogajanje vrnilo na brežiški grad, ko bo nastopil Nova Schola Labacensis. To je ansambel za zgodnjo glasbo, ki ohranja in nadaljuje tradicijo Schole Labacensis, prve sodobne slovenske skupine za tovrstno glasbo. V repertoarju imajo evropsko srednjeveško, renesančno in baročno muziko, pa tudi arabske muvašahat, grški rebetiko in slovenske ljudske pesmi ter novejše klasične glasbene skladbe. Umetniško jih vodi Boris Šinigoj mlajši.

Festival se bo končal 22. avgusta v soteski Hudičev turn s hrvaškim profesionalnim ansamblom Projekt Lazarus, katerega skrb je revitalizacija hrvaške glasbene dediščine v obdobju med 16. in 18. stoletjem.