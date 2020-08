Letalo indijske letalske družbe Air India Express se je ponesrečilo okoli 19. ure po lokalnem času med pristajanjem na letališču v mestu Kozhikode v zvezni državi Kerala na jugu Indije. Zdrsnilo je s konca pristajalne steze, ki je bila mokra, padlo v dolino in se prelomilo na dva dela, so sporočile pristojne oblasti po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V družbi so pojasnili, da v času pristajanja letala ni bil prijavljen požar. Eden od indijskih medijev je sicer poročal, da je letalo imelo težave s pristajalnim mehanizmom. Na krovu je bilo 184 potnikov, vključno z desetimi otroki, pet članov posadke in dva pilota.

»Lahko potrdim, da je umrlo najmanj 14 ljudi. Še 15 drugih potnikov je poškodovanih in so v kritičnem stanju,« je sporočila lokalna policija. Med umrlimi je tudi eden od pilotov, so navedle regionalne oblasti.

Na policiji so dodali, da so v različne bolnišnice v Kozhikodeju sprejeli najmanj 89 ljudi, številni med njimi imajo resne poškodbe. A reševalna vozila s kraja nesreče še vedno prihajajo. Poškodbe so sicer utrpeli tudi vsi drugi preživeli potniki, so navedli na policiji.

Indijski premier Narendra Modi je izrazil sožalje svojcem umrlih, poškodovanim pa je zaželel hitro okrevanje. »Pristojni so na kraju nesreče in zagotavljajo vso podporo prizadetim,« je zapisal na twitterju.

V Indiji je sicer trenutno vrhunec monsunskega obdobja. Zaradi obilnih padavin se v državi soočajo s poplavami in zemeljskimi plazovi.

Zadnja večja nesreča se je v tej državi zgodila leta 2010, ko je letalo boeing 737-800 družbe Air India Express prav tako zdrsnilo s steze in zgorelo v plamenih. Umrlo je 158 ljudi, osem pa jih je preživelo.

Dubai Kozhikode Air India Express flight crashes 190 people on board ! pic.twitter.com/xFNbqkWaw6 — Neeta Sharma (@NEETAS11) August 7, 2020