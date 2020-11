V aprilskem nenavadnem trčenju ultralahkega letala in 34-letnega izkušenega jadralnega padalca je slednji izgubil življenje, pilot in kopilot v letalu pa sta se huje poškodovala. Pol leta po nesreči so kriminalisti glede na vsa ugotovljena dejstva krivdo za nesrečo pripisali pilotu letala. Sumijo ga storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, nesreča pa je prinesla tudi nova pravila letenja nad ajdovskim letališčem.

Usoden trk v zraku

Jadralni padalec je na aprilsko soboto malo po deseti uri dopoldne vzletel z domačega vzletišča Kovk in letel proti pristajališču jadralnih padalcev v Logu pri Vipavi. Le nekaj minut kasneje sta z ajdovskega letališča vzletela 53-letni pilot in njegov 43-letni sopotnik ter nameravala nad Ajdovščino in okoliškimi vasmi opraviti podaljšan šolski let. Oba sta imela ustrezno licenco, pilot je bil tudi učitelj letenja. Ko sta letela po južni strani Ajdovščine proti Vipavi, je pilot zavil levo med naseljema Dolga Poljana in Budanje skozi območje pilotažne cone nad cono letenja z jadralnimi padali in zmaji. Da je jadralnega padalca povsem spregledal, priča ugotovitev policije, da je vanj čelno trčil s sprednjim delom letala brez izvajanja kakršnegakoli manevra. Med trkom so se na padalu pretrgale vrvice, zaradi česar je padalec v prostem padu padel na travnik spodaj in umrl.

Poškodovano je bilo tudi letalo. Pilot je izgubil nadzor na letalom in začel strmoglavljati, zato je sprožil reševalno padalo. To se je sicer odprlo, a zaradi prenizke višine letala ni bistveno ublažilo strmoglavljenja in letalo se je ob padcu prelomilo na pol.