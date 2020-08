Sevilla je v Duisburgu - tudi ta dvoboj je odločila zgolj tekma na nevtralnem terenu - ugnala Romo z 2:0. Andaluzijci so tekmo silovito začeli in bili precej boljši tekmec, zadeli tudi prečko, v 22. minuti pa povedli z golom Sergia Reguilona.

V 44. minuti so vodili že z 2:0, ko je zadel še Youssef En Nesyri. Tudi v drugem polčasu je vse teklo po španskih notah, med drugim jim je sodnik razveljavil še en zadetek zaradi prepovedanega položaja, Ever Banega pa je zadel še eno prečko. Ob koncu tekme je pri Romi Gianluca Mancini dobil še rdeči karton.

Bayer Leverkusen je na povratni tekmi - prvo je dobil s 3:1 - ugnal Glasgow Rangers z 1:0. V prvem polčasu so prednjačili Nemci, ki so prek Kaija Havertza tudi zatresli prečko, a ostali brez zadetka, Škoti pa niso sprožili niti enega strela. Bayer pa je povedel v 51. minuti po zadetku Mousse Diabyja, kar je bil tudi končni izid.

Basel je doma gostil Eintracht Frankfurt in branil zajetno prednost s 3:0. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, v drugem pa so pot med osem Švicarji potrdili v 88. minuti, ko se je med strelce vpisal Fabian Frei.

Wolverhampton in Olympiakos sta se na prvi tekmi razšla z 1:1, tokrat pa z 1:0 v korist Otočanov. Angleži so povedli z najstrožjo kaznijo Raula Jimeneza že v osmi minuti. Grki so v prvem polčasu enkrat zadeli, a iz mejnega prepovedanega položaja. V drugem polčasu so Grki lovili izenačenje, imeli nekaj priložnosti, a so ostali praznih rok.

Že v sredo je Inter premagal Getafe z 2:0, Manchester United je tekmo z Linzem dobil z 2:1, Koebenhavn je s 3:0 ugnal Istanbul Basaksehir, Šahtar pa z enakim izidom Wolfsburg.

Četrtfinalne tekme bodo na sporedu v ponedeljek in torek. V ponedeljek bosta Inter - Bayer Leverkusen ter Manchester United - Koebenhavn, v torek pa še Wolverhampton - Sevilla in Šahtar Donjeck - Basel. Vsi dvoboji bodo ob 21. uri.