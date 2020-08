Danes so ekipe na zaključnem turnirju v Nemčiji igrale še preostala četrtfinalna dvoboja. V Gelsenkirchnu sta se pomerila Šahtar Donjeck in Basel, v Duisburgu pa Wolverhampton in Sevilla.

Ukrajinci so uprizorili precej enosmeren promet in na koncu zasluženo premagali Švicarje. Slab večer Basla je že v drugi minuti napovedal Junior Moraes z zadetkom z glavo, vodstvo Šahtarja pa je še pred polčasom povišal Taison. Isti igralec je nato v drugem polčasu poskrbel za akcijo, po kateri so Ukrajinci dobili še najstrožjo kazen zaradi prekrška, strelec pa je bil Alan Patrick, ki je tako v 75. minuti pokopal zadnje upe Basla na preobrat.

Gola ob koncu tekme sta tako imela le še lepotni učinek na izid, za Šahtar je najprej zadel Dodo v 88. minuti, častni Baslov gol je dosegel Ricky van Wolfswinkel v sodnikovem dodatku.

Precej bolj negotovo je bilo v Duisburgu. Wolverhampton je prepustil pobudo tekmecem in se pomaknil v obrambo, sam pa prežal na priložnosti. Najlepšo je imel že v 13. minuti Raul Jimenez, njegova ekipa je po prekršku nad Adamajem Traorejem in ogledu posnetka dobila najstrožjo kazen. Toda z bele točke je Jimenez streljal slabo in vratar Yassine Bounou je njegov poskus ubranil. Na drugi stani je kljub veliki terenski premoči in številnim kotom (na koncu razmerje kar 14-0) Sevilla ostala brez pravega strela, čeprav je imel Jesus Navas precej lepih priložnosti.

In ko je že kazalo, da se bo angleška taktika obrestovala s podaljškom, je udaril Lucas Ocampos in po natančni podaji Everja Banege v 88. minuti s strelom z glavo odločil tekmo.

Že v ponedeljek je milanska zasedba s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem v Düsseldorfu z 2:1 premagala Bayer Leverkusen, Manchester United pa je v Kölnu po podaljšku izločil Koebenhavn z 1:0.

Inter, pri katerem je Handanović branil celo tekmo, je izvrstno začel in povedel v 15. minuti, ko je zadel Nicolo Barella. Isti igralec je malce zatem zapravil novo lepo priložnost, v 21. minuti pa je svojo moč pokazal Romelu Lukaku in zadel za 2:0. Nemci so znižali zaostanek v 24. minuti, iz bližine je Handanovića - ta je klonil prvič po petih tekmah - premagal nadarjeni Kai Havertz.

Manchester United pa je bil nesporni favorit proti Koebenhavnu, toda v prve pol ure ni bil posebej prepričljiv. V sodniškem dodatku prvega dela je zadel Mason Greenwood, a so sodniki po pregledu dosodili prepovedan položaj. Šele v podaljšku je v 95. minuti Bruno Fernandes unovčil najstrožjo kazen za vodstvo in zmago Uniteda z 1:0.

V polfinalu bo Šahtar igral proti Interju, Sevilla pa proti Unitedu.

Polfinalni tekmi bosta 16. in 17. avgusta v Kölnu in Düsseldorfu, finale pa bo 21. avgusta v Kölnu. Zmagovalec se bo prebil v skupinski del lige prvakov v sezoni 2020/21.