Inter in Getafe sta zaradi prekinitve tekmovanja zaradi koronavirusa odigrala le eno tekmo osmine finala, na nevtralnem terenu v Gelsenkrichnu pa so se zmage z 2:0 in uvrstitve med osem najboljših razveselili nogometaši Milana. Ti tako ostajajo v igri za zmago v ligi Evropa in za osvojitev sploh prve lovorike po sezoni 2010/11, ko so postali zmagovalci domačega pokalnega tekmovanja.

Italijanski podprvaki so napredovanje potrdili šele globoko v drugem polčasu z golom rezervista Christiana Ericksena, pred tem pa jih je v prvi polovici tekme s 30. zadetkom v sezoni v vodstvo popeljal Romelu Lukaku. Robustni Belgijec se je v tekmovanju med strelce vpisal še na osmi tekmi zapored in se izenačil z rekorderjem Alanom Shearejem, ki mu je identični podvig uspel pred petnajstimi leti. »Želeli smo si zmage, zato sem z izidom zadovoljen. Ekipa napreduje in pomembno je, da nadaljujemo v tem ritmu ter vsak dan kažemo željo po napredku,« je dejal Romelu Lukaku, ki je s soigralci po vrnitvi na stadione na 15 tekmah vknjižil le en poraz.

Kljub uspešni statistiki je bila predstava Interja daleč od navdušujoče, španski predstavnik pa bi z nekaj sreče lahko tekmo tudi dobil. A Madridčani so v zadnjih tednih zabredli v precejšnjo strelsko krizo, saj pred prihodom v Gelsenkirchen niso zabili na treh zaporednih tekmah, še poglobiti pa jim jo je pomagal kapetan Milančanov Samir Handanović. Nekdanji slovenski reprezentant je po le stotih sekundah tekme nasprotniku s spektakularno obrambo preprečil zgodnje vodstvo, nepremagan pa je ostal tudi po zgrešeni enajstmetrovki Jorgeja Moline, s katero bi Getafe poravnal rezultat na 1:1. Italijanski mediji so ob tem zapisali, da je Handanović hipnotiziral napadalca nasprotne ekipe, portal Opta, specializiran za nogometno statistiko, pa je postregel s podatkom, da je 36-letnik v ligi Evropa tekmecem že štirikrat zrl v oči z razdalje enajstih metrov, a vselej ostal nepremagan.

Presenečenje večera so pripravili nogometaši Köbenhavna, ki so izločili novega turškega prvaka Basaksehir in se kot prva danska ekipa uvrstili v četrtfinale tekmovanja. To jim je uspelo v tretjem poskusu, potem ko so nadoknadili gol zaostanka s prve tekme in dvoboj v danski prestolnici dobili s 3:0. Medtem ko so njegovi nogometaši proslavljali uspeh v slačilnici, je trener Köbenhavna Stale Solbakken na novinarski konferenci po tekmi obžaloval dejstvo, da so si zgodovinski uspeh priigrali pred praznimi tribunami stadiona. »Boli me, ko pomislim, kako bi šele bilo pred 30.000 navijači. Predvsem v zadnjih minutah. Žal mi je tudi za fante. Niso bili deležni priznanja in slavja, ki si ga zaslužijo. Ekipa je odigrala fantastično tekmo,« je razmišljal Stale Solbakken. Danci časa za proslavljanje ne bodo imeli, saj se bodo že prihodnji ponedeljek za preboj v polfinale v Kölnu pomerili z Manchestrom Unitedom.