Prvega so Rimljani dosegli v 17. minuti, ko je imel ob zaključnem strelu veliko sreče Lorenzo Pellegrini. Žoga se je namreč odbila od branilca Alessandra Bastonija, Handanović pa je obstal kot vkopan. Roma je bila v prvem polčasu nevarnejša, a tudi Inter je imel lepo priložnost, da izenači, a je bil Arturo Vidal z roba kazenskega prostora malenkost nenatančen.

Lopez z nekaj izjemnimi obrambami

V drugem polčasu je na zelenici Olimpica zagospodaril Inter. Španski vratar Pau Lopez je bil na hudi preizkušnji, nekajkrat se je zelo izkazal, v 56. minuti pa ga je po strelu z glavo premagal Milan Škriniar. Inter je še naprej prevladoval in sedem minut kasneje povedel.

S sijajnim strelom je Lopeza z levico ugnal Achraf Hakimi, ki je zadel ob stičišču vratnice in prečke. V nadaljevanju so si sinovi volkulje prizadevali priti vsaj do izenačenja, potem ko so se gosti potegnili v obrambo. To jim je uspelo v 86. minuti, ko je žogo zgrešil, a z ramo zadel Gianluca Mancini.

Inter ima na drugem mestu 37 točk, Milan jih ima na vrhu 40. S 34 sledi Roma, četrta je z 31 točkami Atalanta Josipa Iličića, ki je v soboto blestel ob zmagi proti Beneventu s 4:1. Juventus, ki ima dve tekmi manj od vodilnih treh, se lahko nocoj na točko približa Romi, ko bo gostil moštvo Sassuola.

V dresu Parme domači obračun 17. kroga proti Laziu čaka še Jasmina Kurtića, medtem ko je Miha Zajc za Genoo ob zmagi z 2:0 proti Bologni že v soboto dosegel svoj prvi gol v sezoni.