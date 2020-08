V Hrastniku so tako ponovno odprta vsa otroška igrišča in igrala. Preklicana je tudi odredba o prepovedi kurjenja v naravi na območju občine. Tamkajšnji zdravstveni dom že normalno izvaja vse dejavnosti, se je pa za obisk potrebno predhodno telefonsko najaviti. V zdravstvenem domu veljajo posebni varnostni ukrepi, obvezna je uporaba zaščitne maske, ob prihodu merijo telesno temperaturo. Kontakti za predhodno najavo so na voljo na spletni strani zdravstvenega doma.

Podružnična lekarna na Dolu bo zaradi prenove zaprta še do 14. avgusta, nato pa svoja vrata ponovno odpira, so sporočili iz Zavoda Zasavske lekarne Trbovlje.

Knjižnica Antona Sovreta ponovno vabi med knjižne police, saj je omogočen prost pristop do gradiva, na voljo je tudi uporaba e-učilnice. Ob tem je treba upoštevati navodila, ki jih je za knjižnice pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kot so vzdrževanje osebne razdalje, nošenje maske, razkuževanje rok ob vstopu v knjižnico.

Gradivo je še vedno možno naročiti tudi preko storitve moja knjižnica ali telefona 03 56 46 175 in 040 175 886 ali elektronske pošte.

Mladinski center Hrastnik bo za mlade ponovno odprt od ponedeljka dalje. Ob tem bodo upoštevali vsa varnostna priporočila za zmanjšanje tveganja prenosa bolezni.

Kulturno-rekreacijski center Hrastnik odpira vse športne in kulturne objekte - muzej, športni dvorani, stadion in fitnes na prostem. S ponedeljkom se odpirajo tudi vrata hrastniškega bazena, so še dodali na občini.

V Hrastniku je sicer po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih 82 oseb. Žarišče okužb je bil dom starejših občanov, kjer so potrdili okužbe pri 49 oskrbovancih in 11 zaposlenih.