V hrastniškem domu starejših še trije novi okuženi

Stanje v Domu starejših Hrastnik, kjer so imeli v ponedeljek enajst na novo okuženih, v torek pa so bili na covid-19 pozitivni še trije, še naprej vzbuja skrb. V domu bosta pri reorganizaciji pomagala Rdeči križ in civilna zaščita.