Spravaštvo namesto katarze

Obletnice, še posebej zaokrožene na, denimo, četrt stoletja, služijo tako spominu kot opominu, a tudi dnevnopolitičnim potrebam s čim bolj množično udeležbo. Hrvaška ob 25. obletnici t.i. vojno-redarstvene akcije Nevihta od tega pravila vidno odstopa edinole zaradi izrednih zdravstvenih razmer, ki so že okrnile slovesnosti ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne. In seveda v tem, da imajo spomin, opomin in dnevna politika ob hrvaškem dnevu zmage in domovinske hvaležnosti četrtstoletno zgodovino nasprotujočih si resnic v pogledih iz Zagreba in Beograda.