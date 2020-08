V Kninu bo danes potekala slovesnost ob 25. obletnici operacije Nevihta, ko je na Hrvaškem tudi dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov. Proslave se bo udeležil ves državni vrh, tudi podpredsednik hrvaške vlade, Srb Boris Milošević. Med govorci bo upokojeni general Ante Gotovina, ki je bil v Haagu oproščen obtožb o vojnih zločinih med operacijo Nevihta in po njej.

Predsednik Zoran Milanović se je odločil ob tej priložnosti odlikovati štiri hrvaške brigade iz BiH, kar pa je tam povzročilo nekaj nezadovoljstva, ker je med prejemniki odlikovanj tudi poveljnik Zlatan Mijo Jelić, ki ga v BiH iščejo zaradi obtožb o vojnih zločinih nad Bošnjaki v Mostarju leta 1993, a ga Hrvaška noče izročiti. Predsedujoči predsedstva BiH Šefik Džaferović je pozval Milanovića, naj premisli o svoji odločitvi. Milanović pa je odvrnil z besedami, da zanj ni problem, ko vodja bosanske stranke SDA in bivši predsednik predsedstva BiH Bakir Izetbegović »hodi na grob k Rasimu Deliću«, poveljniku vojske BiH, ki je bil v Haagu obsojen na tri leta zapora, ker ni preprečil ali kaznoval vojnih zločinov enot pod svojim poveljstvom. Milanović je dodal, da bi debato »morda začeli s tem, da se Hrvatom (v BiH) omogoči, da sami izbirajo svojega člana predsedstva«.

Srbske oblasti pa so prejšnji teden zaradi epidemije odpovedale komemoracijo, ki bi morala biti danes v Beogradu. Bo pa slovesnost ob dnevu spomina na ubite in pregnane Srbe med operacijo Nevihta v Sremski Rači na severozahodu Srbije tik ob tromeji z BiH, kjer je v Srbijo vstopilo največ beguncev iz Hrvaške. Udeležila se je bosta tudi predsednik Aleksandar Vučić in premierka Ana Brnabić. agencije