Zaradi sumljivega predmeta so policisti zavarovali območje okrog banke v ljubljanskem Trnovem. Zaprli so cesto med križiščem Barjanske in Ceste v Mestni log ter Ceste v Mestni log in ceste V Murglah. Napeljali so zaščitni trak in ljudi opozarjali, naj se na območju ne gibljejo. Vseeno so se izven zaščitenega območja zbirale manjše skupine ljudi in spremljale dogajanje.

Policisti so preverili okoliščine in vsebino torbe, ki je bila puščena na kraju ter ugotovili, da v njej ni nevarnih predmetov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin dogodka in bodo o vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno državno tožilstvo.