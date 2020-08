Dres zelenih bo prihodnji dve leti nosil Uroš Korun. Branilec je v Sloveniji igral že za Celje, Rudar Velenje in Domžale, zadnjih nekaj let pa na Poljskem branil barve Plasta, s katerim je v sezoni 2018/19 postal državni prvak. Kot so zapisali na spletni strani Olimpije, je 33-letnik v svoji klubski karieri do sedaj zbral 361 nastopov, skupno pa 25-krat zatresel mrežo nasprotnika in prispeval 8 asistenc.

»Zelo sem vesel, da sem se pridružil Olimpiji. Verjamem športnemu direktorju in trenerju, da bomo sestavili dobro ekipo, da bomo konkurenčni in da se bomo borili za uspehe, ki jih želim doseči. Slovensko ligo in igralce dobro poznam, tako da komaj čakam, da se pridružim ekipi in da začnemo z resnim delom in s tekmami, je ob podpisu pogodbe povedal Korun.