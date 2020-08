Kot so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz družbe, je na poslovanje močno vplivala pandemija, saj so bili določen čas zaprti Disneyjevi zabaviščni parki in letovišča, vozile niso ladje za križarjenje. Zaradi zaprtja je imela družba v teh segmentih za 3,5 milijarde dolarjev manj prilivov.

Je pa velik uspeh beležila pri storitvah zagotavljanja vsebin, kjer je število naročnikov preseglo 100 milijonov, od tega ima Netflixu konkurenčna storitev Disney+, ki so jo zagnali novembra lani, 60,5 milijona naročnikov, storitev spletne televizije in videa na zahtevo Hulu 35 milijonov in storitev športnih programov ESPN+ 8,5 milijona, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V Disneyju so napovedali, da bodo visokoproračunski film Mulan, katerega premiero so prestavili zaradi pandemije, namesto na velikih platnih prihodnji mesec predstavili na platformi Disney+.