Disney bo v svoje produkcije vključeval LGBT-like

Na srečanju s svojimi delničarji so se pri podjetju Disney zavezali, da bodo pri ustvarjanju filmov in televizijskih šovov v prihodnje še bolj zavezani raznovrstnim vsebinam, saj želijo skoznje predstavljati svoja občinstva. Kot navaja britanski BBC, se to navezuje predvsem na večje vključevanje LGBT-likov v njihove produkcije.