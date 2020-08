»Po tehtnem premisleku in razmišljanju sem se odločil, da letos ne bom nastopil na OP ZDA. Zdravstvene razmere so se zaradi pandemije novega koronavirusa po celem svetu zelo zapletle in nad tem nimamo nobenega nadzora,« je uvodoma zapisal Nadal. »Vsi vemo, da je teniški program po večmesečni prekinitvi naravnost 'barbarski'. Izjemno spoštujem trud ameriške teniške zveze in OP ZDA ter vodstva ATP, ki so naredili vse, da organizirajo dogodek. To je odločitev, ki jo nisem hotel sprejeti, a tokrat sem se odločil, da bom poslušal svoje srce in ne bom odpotoval v New York,« je še dodal Nadal.

Štiriintridesetletni Španec je v lanskem finalu v Flushing Meadowsu premagal Rusa Danila Medvedjeva. Na tem turnirju je slavil še trikrat, skupno pa kar na 19 turnirjih za grand slam. Na odprtem prvenstvu Francije v Parizu je zmagal kar 12-krat, v Wimbledonu dvakrat, na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu pa enkrat.

Pred Nadalom se je nastopu v New Yorku odpovedala tudi prva dama ženskega tenisa - Avstralka Ashleigh Barty.