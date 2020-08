***

Matjaž Kek je povedal, da so bile res nekatere tekme slabe, kar se dogaja tudi vsepovsod drugod, vendar so se v slovenski ligi pojavili mladi igralci, ki izkoriščajo razvojnost slovenske nogometne lige, zato bo potrebna komunikacija med selekcijami U19, U21 in A-reprezentance, katere mlade kadre se bo vključevalo v posamezne reprezentance. ik