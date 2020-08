V ponedeljek pozno popoldne je odjeknilo uradno obvestilo španskega kraljevega dvora, da 82-letni Juan Carlos I. zapušča kraljevo palačo Zarzuela na obrobju Madrida, kjer je preživel 58 let, in se umika v tujino. Objavljeno je bilo tudi kratko pismo, ki ga je kralj emeritus naslovil na svojega sina, kralja Filipa VI., v katerem pojasnjuje, da je takšno odločitev sprejel zaradi »velikega odmeva in javnih posledic nekaterih preteklih dogodkov v mojem zasebnem življenju«. S tem naj bi mu želel omogočiti lažje in spokojnejše opravljanje funkcije poglavarja države. »To zahtevata moja zapuščina in osebno dostojanstvo,« je zapisal. Z drugimi besedami, namen njegove odločitve je ločiti osebo od institucije oziroma monarhijo od sodnih preiskav, ki so v teku zaradi njegovih spornih finančnih poslov. Njegov pravni zastopnik Javier Sanchez-Junco Mans je ob tem sporočil, da je Juan Carlos na voljo španskemu pravosodju za obravnavo.

V uradnem odzivu kraljevega dvora je Filip VI. izrazil očetu »spoštovanje in zahvalo za takšno odločitev« ter poudaril zgodovinski pomen njegovega dela in zapuščine za Španijo in demokracijo. Juan Carlos ohranja naziv kralj emeritus, ki mu ga junija 2014 podelil parlament, ko je po 39-letni vladavini abdiciral. Prav tako ohranja status člana kraljeve družine.

Škandal in obtožbe Težave Juana Carlosa so se začele leta 2012, ko si je pri lovu na slone v afriški državi Bocvana zlomil kolk in je španska javnost odkrila, da živi in potuje z ljubimko Corinno Larsen, s katero se je po tem škandalu razšel. Larsenova je leta 2015 skorumpiranemu policijskemu inšpektorju zaupala, da kralj zahteva provizije za posredovanje pri sklepanju pogodb, in razkrila še druge njegove nečedne posle v preteklosti. Med drugim je povedala, da je leta 2008 prejel 100 milijonov dolarjev (okoli 84,8 milijona evrov) kot donacijo kraljevine Savdske Arabije, vendar je šlo v resnici za provizijo za promoviranje španskega podjetja pri izbiri izvajalca za gradnjo hitre proge med Meko in Medino. Ta pogovor, obremenjujoč za kralja, je policijski inšpektor tajno snemal, ob njegovi aretaciji leta 2018 zaradi drugih kaznivih dejanj pa je posnetek prišel v javnost in tudi na ušesa glavnega švicarskega tožilca Yvesa Bertosse, ker je bila donacija nakazana na račun pri švicarski banki. Bertossa je uvedel preiskavo proti Larsenovi, saj je bil račun njen, in še proti drugim vpletenim v domnevno pranje denarja. Kralja Juana Carlosa ni neposredno preiskoval, temveč je podatke, do katerih je prišel v preiskavi, posredoval španskemu tožilstvu. To pa po zakonu kralja ni smelo preiskovati in obtožiti za dejanja pred abdikacijo leta 2014, saj ga je ščitila »splošna nedotakljivost«. Po abdikaciji ta status zanj ne velja več in zadeve so se začele zapletati. Vrhovno sodišče je julija letos proti njemu uvedlo preiskavo zaradi pranja denarja in utaje davkov, vendar ga brez dovoljenja parlamenta ne more obtožiti.

Pod pritiskom vlade in kralja V zadnjem času prihaja na dan več pikantnih in dokaj absurdnih poročil o ravnanju Juana Carlosa. Španski socialistični premier Pedro Sanchez jih je označil za »vznemirljive in moteče« ter izrazil vso podporo kralju Filipu VI. Zato včerajšnji komentarji v španskih medijih namigujejo, da sta vlada in kralj Filip VI. pritisnila na Juana Carlosa, naj se umakne v tujino, da bi tako omilil škodo in vsaj delno pregnal senco neverodostojnosti, ki je padla na špansko monarhijo zaradi suma korupcije in vpletenosti v pranje denarja. Novica je močno odmevala v španski javnosti. Nekateri jo sprejemajo z razumevanjem, drugi obsojajo kraljev »pobeg«, tretji ga branijo in poudarjajo njegovo vlogo pri vzpostavitvi demokracije v Španiji. Glede njegovega odhoda je še veliko stvari nejasnih, tudi to, kje bo odslej prebival. Po pisanju katalonskega časnika La Vanguardia je Juan Carlos odšel iz Madrida že v nedeljo in s portugalskega letališča Oporto odletel v Dominikansko republiko, kjer naj bi se za nekaj časa nastanil pri prijateljih.