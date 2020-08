Gora ni nora, reka tudi ne

Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor. Seveda se Slovenci te čudne modrosti ne držimo. Gora je lepa, privlačna, razgledi čudoviti, pot je užitek in je izziv, vrh je zadoščenje. Nevarnost? Seveda je nevarno. Poškodbe? Seveda so. Mrtvi? Žal. Pa bomo zaradi tega prenehali plezati po skalnatih stenah? Ne bomo.