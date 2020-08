Prvenstvo PGA bo prvi major po več kot letu oziroma The Opnu ali odprtemu prvenstvu Velike Britanije julija lani. Sezone štirih največjih turnirjev bi sicer moralo biti zdaj že konec, vendar je koronska pandemija spored obrnila na glavo.

Tako bo septembra sledilo odprto prvenstvo ZDA, novembra pa bo v Augusti še masters, ki je tradicionalno sicer prvi major sezone v začetku aprila. The Open je bil odpovedan.

Za 11 milijonov dolarjev nagradnega sklada se bo potegovala večina najboljših igralcev na svetu, izbira favoritov pa je sila nepredvidljiva. Zadnji turnirji serije PGA v ZDA so potrdili, da so že davno minili časi, ko je Woods zmagoval, ostali pa so se borili za drugo mesto.

Štiriinštiridesetletni Američan, zmagovalec 16 velikih turnirjev, s čimer le za dva zaostaja za legendarnim rekorderjem Jackom Nicklausom, je po pandemiji nastopil le na enem turnirju in ga končal brez presežka. Ni skrivnost, da njegove težave s hrbtom niso preteklost in da mu leta ne prizanašajo.

Na stavnicah Woods ni med favoriti, precej več možnosti imajo mlajši igralci, ki izstopajo po fizični moči in dolžini prvih udarcev. Med njimi prednjačita Američan Bryson DeChambeau in Španec Jon Rahm.

Kot glavni favorit za končno zmago je največkrat omenjen domačin Justin Thomas, ki se je prejšnji teden z zmago v Memphisu znova zavihtel na vrh računalniške lestvice. Pri 27 letih je tako postal četrti najmlajši igralec na svetovnem prestolu.

V Memphisu je drugo mesto osvojil njegov rojak Brooks Koepka, sicer branilec naslova, ki lahko postane šele drugi igralec v zgodovini tega turnirja s tremi zaporednimi zmagami. Koepka je namreč zmagal tudi leta 2018.

Poleg omenjenih visoko kotirajo še Severni Irec Rory McIlroy ter Američani Dustin Johnson, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Webb Simpson in Tony Finau.