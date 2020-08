V vrsti držav, ki so se pohvalile z nadzorovanjem virusne epidemije, se ponovno širi covid-19. V Evropi so med njimi Nemčija, Belgija in Francija, zunaj nje pa med drugimi Izrael, Japonska in Avstralija, kjer so v Victorii že posegli po najbolj rigoroznih ukrepih s popolnim omrtvičenjem vseh nenujnih dejavnosti v Melbournu, nočno policijsko uro in dnevnimi dovoljenji za nakupe življenjskih potrebščin le za enega člana družine. Ukrepi bodo od jutri veljali šest tednov, povod zanje pa je vidno vzpenjajoča se krivulja okužb, ki se je s krepko pod sto dnevnih primerov od začetka aprila do konca junija v juliju povzpela tudi na več kot 700 dnevno.

Smo v velikem valu Politiki in mediji tudi drugod po svetu podobna gibanja opisujejo z drugim valom, čeprav se v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) s tem ne strinjajo in opozarjajo, da gre za sporno definiranje. Tiskovna predstavnica WHO Margaret Harris je dejala, da so razprave o naravi ponovnega širjenja okužbe zavajajoče. Nobenih stvarnih dokazov ni o ponovnih oživitvah ali sezonskih vrnitvah covida-19, zato lahko govorimo le o enem velikem valu bolezni. »Moramo si vbiti v glavo, da je to nov virus in da se drugače obnaša,« je dejala na virtualnem brifingu v Ženevi in pozvala k upoštevanju ukrepov za preprečevanje njegovega prenosa, ki se pospešuje prek množičnega zbiranja. WHO je včeraj opozoril, da kljub obetom o cepivu morda ne bo učinkovite rešitve za covid-19 in da bo pot k normalnosti življenja še dolga. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je še povedal, da je več vrst cepiva trenutno v tretji fazi kliničnega testiranja, da pa v tem trenutku ni »srebrne krogle« (folklorni izraz za magično sredstvo proti raznim pošastim) in da je morda tudi ne bo. Njegovo sporočilo ljudem in vladam je bilo jasno: »Upoštevajte vse!« S tem je mislil na rigorozne ukrepe od vzdrževanja medosebne razdalje do nošenja mask. Prav slednje postaja ponekod sporno, kar se je pokazalo minuli konec tedna na protestih v Berlinu, v pretepu med Britanci na letalu nizozemskega prevoznika KLM in tudi v anketi med Skandinavci, ki maskam zdravorazumsko nasprotujejo tudi zaradi nezdravega oviranja normalnega predihavanja pljuč.

Kosovski premier z rahlimi simptomi Maske so med drugim postale obvezne na grških trajektih. Že od prejšnjega tedna so v tej državi obvezne v zaprtih javnih prostorih, na palubah trajektov pa jih uvajajo, da bi se izognili še večjim omejitvam števila potnikov na ladjah. Grčija ima še vedno zelo ugodno epidemiološko sliko v primerjavi z drugimi državami na Balkanu, od koder so včeraj poročali tudi o pozitivnem testu kosovskega premierja Abdullaha Hotija, ki je prek facebooka po nedeljskem obisku več podjetij v Dragashu sporočil, da nima nobenih posebnih simptomov razen rahlega kašlja in da bo zdaj dva tedna delal iz izolacije.