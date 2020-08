Anka Lipušček Miklavič, Mlekarna Planika: Sir in skuta naša sta aduta

Mlekarna Planika je četrta največja mlekarna v Sloveniji in je v stoodstotni lasti Kmetijske zadruge Tolmin oziroma kmetov, ki so lastniki zadruge. Zadružno mlekarno, ki je specializirana za odkup mleka iz hribovitih območij Posočja in Cerkljansko-Idrijskega ter slovi pa dobri odkupni ceni mleka, od leta 2006 vodi Anka Lipušček Miklavič. Čeprav so mlekarni iz Kobarida zaradi takratne zasičenosti trga z mlekom pripisovali kratkotrajen obstoj, danes velja za eno najuspešnejših mlečnih zgodb v Sloveniji. V sklopu mlekarne sta tudi muzej sirarstva v Kobaridu in ekološko posestvo Bogata v Bovcu.