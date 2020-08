Niko Huber, direktor in solastnik podjetja Cana Water: Želimo ostati slovensko podjetje

Vodo Cana Royal Water črpajo iz izvira na območju Krajinskega parka Goričko, ime pa je takšno, ker voda vsebuje veliko kalcija (Ca) in zelo malo natrija (Na). Poleg tega so lastniki vrelca našli dokument iz leta 1910, v katerem je zapisano, da je bila na tem območju vrtina, ki se je imenovala »kiraly forras« oziroma »kraljevi izvir«, zato je dobila še kraljevo ime – Cana Royal Water. Direktor in solastnik podjetja je Niko Huber, ki se lahko pohvali tudi s tem, da je eden za zdaj redkih vodnih sommelierjev na svetu. V podtonu pa je jasno še nekaj: gre za edino mineralno vodo, ki jo imajo v rokah slovenski lastniki in ki se prodaja v Sloveniji.