V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju do 21, najvišje dnevne od 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije ob nevihtah možni močnejši nalivi, sunki vetra in toča.

Obeti: V sredo in četrtek bo na Primorskem deloma sončno in večinoma suho, drugod bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo pogostejši na vzhodu. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.