V četrtek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo. Popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno in znova vroče. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Ciklon in vremenska fronta sta se pomaknila nad Balkan. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka precej vlažna, a postopno bolj stabilna zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih na zahodu in ob Jadranu deloma sončno. Ob Jadranu bo pihala zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti nad sosednjimi pokrajinami Hrvaške in Madžarske bo pogosto deževalo.

V četrtek bo ob Jadranu ob zmerni burji večinoma sončno. Nad sosednjimi pokrajinami Hrvaške bodo še občasne padavine, drugod se bo delno zjasnilo.

Biovreme: Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo kazala v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.