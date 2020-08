Košarkarji Dallasa kljub drugemu zaporednemu porazu v Orlandu bržkone niso bili preveč slabe volje, saj so si zahvaljujoč porazu Memphisa; ta je s 106:108 klonil proti San Antoniu, prvič po letu 2016 priigrali nastop v končnici prvenstva.

Pri Phoenixu, ki je prvi del tekme zaostajal, na koncu pa prišel do tesne zmage, se je s 30 točkami izkazal Devin Booker in pomagal soncem do še druge zmage v nizu, čeprav so na nadaljevanje NBA prišli z najslabšim izkupičkom zahodne konference.

Dončić je bil prvi zvezdnik Dallasa, katerega upi, da bi se med nosilci prebili višje od sedmega mesta, ob dveh porazih hitro bledijo. Kristaps Porzingis je dodal 30 točk.

Naslednja tekma Dallas čaka v torek, ko se bo pomeril s Sacramentom.